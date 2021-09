Advertising

Corriere : Canarie, l’ultima casa di La Palma che resiste alla lava del vulcano - Corriere : Una casetta rimasta isolata, ma intatta, in mezzo a una colata di lava - RaiNews : La Palma: le foto aeree danno il senso della devastazione dell'angoscia che pervade gli abitanti alle prese con una… - ClaraPorta4 : RT @MMmarco0: Si sta intensificando l'eruzione del Cumbre Vieja alle Canarie. 3 altre località sono state evacuate a causa dell'aumento dei… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: oltre 300 i nuovi evacuati: (ANSA) - MADRID, 24 SET - Sono fra 300 e 400 i nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Canarie

...del piano d'emergenza per l'hanno spiegato che maggior "esplosività" del vulcano comportava rischi seri per le popolazioni di aree prossime. L'Istituto di Vulcanologia dellee l'...SPAGNAdel vulcano Cumbre Vieja di La Palma: la... ITALIA Terremoto sull'Etna di 3.0: avvertito dalla popolazione SICILIA Etna, nuova: 'La pressione ha fatto tremare... LA ...MADRID, 24 SET - Sono fra 300 e 400 i nuovi evacuati sull'isola di La Palma (Canarie) dopo che l'attività eruttiva del vulcano Cumbre Vieja si è intensificata nella giornata di oggi. Lo riporta l'agen ...(ANSA) – MADRID, 24 SET – Gli abitanti di tre località dell’isola di La Palma (Canarie) a cui poco fa le autorità hanno chiesto di rimanere in casa per l’aumento dell’attività eruttiva del vulcano Cum ...