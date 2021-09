Equitazione | Europei completo 2021 | Italia sesta dopo il dressage

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sono proseguiti oggi, venerdì 24 settembre, glideldell’: ad Avenches, in Svizzera, sono scesi sul rettangolo gli ultimi 33 binomi per la prova di, iniziata ieri, quando erano entrati in gara gli altri 34 binomi iscritti. Domani sarà la volta del cross-country. Nella classifica individuale è in testa la tedesca Ingrid Klimke su SAP Hale Bob OLD con 20.2 penalità, ma ben figurano glini: 17° Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno con 27.4, 27ma Evelina Bertoli su Seashore Spring con 29.6, 29° Pietro Sandei su Rubis de Prere con 30.2, 40° Marco Cappai su Uter con 31.8, 47° Paolo Torlonia su Bambino de l’Ilatte con 33.1, 66° Mattia Luciani su Leopold K con 40.7. Nella classifica a squadre (per l’fanno testo i punteggi di Brecciaroli, ...