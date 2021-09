Equitazione | Campionati italiani dressage 2021 | Nausicaa Maroni trionfa nel tecnico in sella a Embajador Sg

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si è aperta quest’oggi l’edizionedeiAssoluti DeNiroBootCo di, e lo ha fatto con il successo di, capace di aggiudicarsi la competizione tecnica al termine di una gara pregevole. Al Horse Le Lame Sporting Club di Montefalco la neo-campionessa ha completato con lo score di 68,478%, inal suo stalloneSg, precedendo Tatiana Miloserdova. La campionessa uscente non è infatti riuscita ad andare oltre il punteggio di 68,043% insieme a Florento Fortuna, mentre a completare il podio ci ha pensato l’appuntato Valentina Truppa che, cavalcando Sauvignon, ha ottenuto una percentuale di 67,826%. Quarti Pierluigi Sangiorgi e Gelo delle Schiave, con la quinta piazza diche è ...

