Epson | nuovi proiettori 4K Laser presentati il 29 settembre | RumorHDblog it

(Di venerdì 24 settembre 2021) Le indiscrezioni trapelate in rete parlano di una presentazione imminente per duemodelli.Read More L'articolo4Kil 29.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Epson: nuovi proiettori 4K Laser presentati il 29 settembre | Rumor #digilosofia - HDblog : Epson: nuovi proiettori 4K Laser presentati il 29 settembre | Rumor - David_c05 : Epson: nuove testine di stampa PrecisionCore | -

Ultime Notizie dalla rete : Epson nuovi

HDblog

Ricordiamo cheha già realizzato in passato modelli Laser: il primo è stato EH - LS10000 a cui è poi seguito EH - LS10500 . Al momento tutte le informazioni riportate sono ovviamente non ...ha annunciato le nuove testine di stampa T3200 - U3 e T1600 - U3 , che ampliano la gamma di modelli dedicati alla realizzazione di stampanti per il mercato signage. Iprodotti ...Epson sarebbe ormai prossima ad annunciare la nuova gamma di proiettori Laser. La data da segnare sul calendario, secondo le indiscrezioni trapelate in rete, è il 29 settembre, giorno in cui prenderà ...Ideali per il mercato del signage, le testine di stampa T3200-U3 a quattro colori e T1600-U3 a due colori possono essere organizzate in modo versatile ...