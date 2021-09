Energia, Arera: 'Transizione pur accettata rischia extra-costi specie per categorie più deboli' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "La Transizione, se pur accettata e condivisa, rischia di porci di fronte a extra-costi che potrebbero incidere maggiormente sulle categorie più deboli. È questo il tema della 'Transizione giusta', a cui anche la Commissione europea dedica specifica attenzione nella declinazione dei nuovi obiettivi dell'European Green Deal. Se l'attenzione alle categorie più deboli è il segno della maturità di una società, questa assume un valore ancora più rilevante all'esito di una fase economica così straordinaria, come quella che ci consegna il Covid, che ha esacerbato le differenze sociali". Ad affermarlo è il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini nel corso della sua relazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "La, se pure condivisa,di porci di fronte ache potrebbero incidere maggiormente sullepiù. È questo il tema della 'giusta', a cui anche la Commissione europea dedica specifica attenzione nella declinazione dei nuovi obiettivi dell'European Green Deal. Se l'attenzione allepiùè il segno della maturità di una società, questa assume un valore ancora più rilevante all'esito di una fase economica così straordinaria, come quella che ci consegna il Covid, che ha esacerbato le differenze sociali". Ad affermarlo è il presidente dell', Stefano Besseghini nel corso della sua relazione ...

Advertising

fisco24_info : Energia, Arera: 'Transizione pur accettata rischia extra-costi specie per categorie più deboli': 'La transizione, s… - italiaserait : Energia, Arera: ‘Transizione pur accettata rischia extra-costi specie per categorie più deboli’ - italiaserait : **Energia, Arera: ‘Trasferire oneri generali su fiscalità generale’ - fisco24_info : **Energia, Arera: 'Trasferire oneri generali su fiscalità generale': 'Dopo la profonda discesa che ha caratterizzat… - fmarengo5912 : RT @Montecitorio: In corso la Presentazione della Relazione annuale #Arera. Partecipa il Vicepresidente @Ettore_Rosato. Illustra Stefano @B… -