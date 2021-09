Energia, Arera: ‘Superare idea mercato libero già ottimizzato, faro su comportamento venditori’ (Di venerdì 24 settembre 2021) “Molta enfasi è stata posta sino ad oggi sul rinforzo della capacità del consumatore di compiere una scelta consapevole all’interno del mercato. Eppure, sarebbe sbagliato immaginare che lo sviluppo di un mercato al dettaglio efficiente possa avvenire interamente aumentando la capacità del consumatore di scegliere o di comprendere offerte e meccanismi di un settore che certo presenta innegabili specificità. Soprattutto è utile allargare l’attenzione dai comportamenti del consumatore a quelli delle imprese di vendita al dettaglio, superando l’idea che il mercato libero esista in una forma già compiuta e in qualche modo ‘ottimizzata'”. Ad affermarlo è il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini nel corso della sua relazione annuale alla Camera sullo Stato di servizi e sull’attività ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “Molta enfasi è stata posta sino ad oggi sul rinforzo della capacità del consumatore di compiere una scelta consapevole all’interno del. Eppure, sarebbe sbagliato immaginare che lo sviluppo di unal dettaglio efficiente possa avvenire interamente aumentando la capacità del consumatore di scegliere o di comprendere offerte e meccanismi di un settore che certo presenta innegabili specificità. Soprattutto è utile allargare l’attenzione dai comportamenti del consumatore a quelli delle imprese di vendita al dettaglio, superando l’che ilesista in una forma già compiuta e in qualche modo ‘ottimizzata'”. Ad affermarlo è il presidente dell’, Stefano Besseghini nel corso della sua relazione annuale alla Camera sullo Stato di servizi e sull’attività ...

