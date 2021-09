Emporio Armani è cosmopolita | eleganza universale e per tutti

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Non penso di retrocedere di un passo sulla mia moda e sul mio modo di pensare” sintetizza con fermezza Giorgioa fine sfilata di “primavera-estate 2022”. Suona quasi come un monito ed è la migliore celebrazione di un compleanno, i 40 anni di questa sua linea, che dopo diciotto mesi torna a sfilare in presenza e di nuovo in teatro, accompagnata dalla mostra “The way we are” che è la ricapitolazione scrupolosa dei momenti topici del marchio, i segni, le visioni che precorrevano e che continuano a sfidare il tempo. Una documentazione a ritroso, di scatti fotografici, intuizioni e immagini che si muovono, un gioco intrigante di esposizione di abiti, luce e specchi che si incastrano perfettamente, quasi un’interazione esplosiva, di pochissimi cenni nostalgici ma di quella vitalità creativa e concretezza che restano ...

Nell'aria di Milano c'è una vena di pensosa leggerezza, che si traduce in proposte sospese fra severità e voglia di evasione, da Emporio Armani a Etro, passando per Max Mara e il nuovo Roberto Cavalli Più cambia, vuole l'adagio, più è la stessa cosa. La massima non perde di efficacia: giunte al secondo giorno, le sfilate ..."Non penso di retrocedere di un passo sulla mia moda e sul mio modo di pensare" sintetizza con fermezza Giorgio Armani a fine sfilata di "Emporio primavera-estate 2022". Suona quasi come un monito ed ...