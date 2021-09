Emporio Armani, 40 anni dell’aquila che non ha mai smesso di volare (Di venerdì 24 settembre 2021) Nato quarant'anni fa come marchio giovane d'avanguardia e come declinazione variegata delle attitudini metropolitane, il marchio Emporio Armani ha raccolto nel tempo un ampio numero di fan, precursori delle tendenze contemporanee che vertono sull'attitudine nomade globetrotter, l'abbigliamento atletico e l'eleganza discreta ma puntuale portata con nonchalance, leggerezza e morbidezza, eppure pennellata sul corpo. Una proposta di moda inclusiva e democratica che possiede da subito un potente codice comunicativo e agglomerante, rafforzato dal carisma di Giorgio Armani e dalla sua costante architettura votata al bello, consacrata nei minimi dettagli e resa avvicinabile al pubblico come un sogno che può e deve diventare reale. I ragazzi di Emporio Armani sono esistiti davvero nelle città e ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 settembre 2021) Nato quarant'fa come marchio giovane d'avanguardia e come declinazione variegata delle attitudini metropolitane, il marchioha raccolto nel tempo un ampio numero di fan, precursori delle tendenze contemporanee che vertono sull'attitudine nomade globetrotter, l'abbigliamento atletico e l'eleganza discreta ma puntuale portata con nonchalance, leggerezza e morbidezza, eppure pennellata sul corpo. Una proposta di moda inclusiva e democratica che possiede da subito un potente codice comunicativo e agglomerante, rafforzato dal carisma di Giorgioe dalla sua costante architettura votata al bello, consacrata nei minimi dettagli e resa avvicinabile al pubblico come un sogno che può e deve diventare reale. I ragazzi disono esistiti davvero nelle città e ...

Advertising

ificouldvfly : RT @niallspromoIT: Niall con Giorgio Armani via post instagram di Emporio Armani - lousunbeam : RT @niallspromoIT: Niall con Giorgio Armani via post instagram di Emporio Armani - trendcouncil : SS22 EMPORIO ARMANI - panorama_it : Una proposta di moda inclusiva e democratica che possiede da subito un potente codice comunicativo e agglomerante,… - hudsonftpayne : RT @niallspromoIT: Niall con Giorgio Armani via post instagram di Emporio Armani -