«Emily in Paris», le prime foto della seconda stagione (Di venerdì 24 settembre 2021) «Ancora più Parigi, ancora più Emily». Netflix, con poche parole, ha suggellato la propria promessa: portare Emily in Paris ad accentuare ogni suo carattere, senza curarsi – almeno all'apparenza – delle polemiche che ne hanno accompagnato l'esordio. Giovedì sera, quando, online, ha rilasciato le prime immagini della seconda stagione, la piattaforma streaming ha dato forma ad un'idea di eccesso. Edulcorata, romantica, ammorbidita dalla ricerca di un'eleganza tutta francese.

