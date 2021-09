Emerson Palmieri | Mancini mi ha detto che dovevo farlo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha riportato le parole diin merito al suo trasferimento in Francia, tra le file dell'Olympique Lione. "Ho deciso di lasciare il Chelsea perché non avevo spazio. Robertomi ha: devi giocare, devi essere titolare. L'OL mi ha proposto un progetto interessante e ho accettato in due o tre giorni. Sono davvero felice della mia scelta". Il terzino italiano è stato inseguito da Giuntoli e Spalletti per tutta la durata del calciomercato estivo. Secondo quanto trapelato da diversi addetti ai lavori, alla fine il Napoli aveva trovato l'accordo economico con il club inglese, ed è statostesso a preferire la destinazione Lione.