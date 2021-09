Emerson: "Era fatta col Napoli, non so perché sia saltata" (Di venerdì 24 settembre 2021) Il terzino classe 1994 ha raccontato le emozioni vissute con le vittorie dei due trofei in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: L'italo - brasiliano era a un passo dal Napoli, prima ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 24 settembre 2021) Il terzino classe 1994 ha raccontato le emozioni vissute con le vittorie dei due trofei in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: L'italo - brasiliano era a un passo dal, prima ...

Fantacalcio : Emerson Palmieri: 'Col Napoli c'era l'accordo, non so perché non si è fatto' - panluc : @scottotweet C'entra eccome. Non c'era più posto per Emerson con JJ, Anguissa e le conferme di Ounas e Petagna. All… - Messon23 : @messicrf Emerson com W era pra ser crime - pasquale_caos : Reminder: con Anguissa e Emerson Palmieri era 3º Scudetto #SampdoriaNapoli - AnnaMariaOrtese : Mi venne in mente Emerson: «legate il vostro carro a una stella!». Quella stella era un vuoto, un’immagine – -