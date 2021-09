Elodie canta la «Vertigine» che si prova ogni volta che si cresce e si evolve (Di venerdì 24 settembre 2021) Dove vai è ancora mattina L’alba è una scusa ridicola La Vertigine che canta Elodie nel suo nuovo brano, scritto per lei da Elisa (Toffoli), Dario (Dardust) Faini e Davide Petrelli con produzione DRD è misteriosa e oscilla nelle immagini tra quella emotiva che può accompagnare. mista a senso di vuoto, un addio improvviso e quella sensoriale, che si oppone all'ebbrezza della verticalità, che si guardi il cielo o il fondo. Vorrei, vorrei sapere cos'è Questa sensazione d'ansia che non mi passa È il mondo che si sbaglia quando mi lascia Da sola con me Sola con me, sola con me Se mi guardo le mani, un po' mi tremano Ma tanto poi mi passa Il visual video diretto da Attilio Cusani che accompagna il brano, poi, approfondisce l'esplorazione di quest'idea, dotandola di una terza dimensione, sempre legata al mondo del moti interiori. La ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Dove vai è ancora mattina L’alba è una scusa ridicola Lachenel suo nuovo brano, scritto per lei da Elisa (Toffoli), Dario (Dardust) Faini e Davide Petrelli con produzione DRD è misteriosa e oscilla nelle immagini tra quella emotiva che può accompagnare. mista a senso di vuoto, un addio improvviso e quella sensoriale, che si oppone all'ebbrezza della verticalità, che si guardi il cielo o il fondo. Vorrei, vorrei sapere cos'è Questa sensazione d'ansia che non mi passa È il mondo che si sbaglia quando mi lascia Da sola con me Sola con me, sola con me Se mi guardo le mani, un po' mi tremano Ma tanto poi mi passa Il visual video diretto da Attilio Cusani che accompagna il brano, poi, approfondisce l'esplorazione di quest'idea, dotandola di una terza dimensione, sempre legata al mondo del moti interiori. La ...

Advertising

alecattelan : Se non l'avete ancora visto...fatelo!! Un omaggio a Raffaella Carrà bello bello. La clip integrale ????… - flamanc24 : RT @alecattelan: Se non l'avete ancora visto...fatelo!! Un omaggio a Raffaella Carrà bello bello. La clip integrale ???? - donalella64 : RT @alecattelan: Se non l'avete ancora visto...fatelo!! Un omaggio a Raffaella Carrà bello bello. La clip integrale ???? - BlueBandit_16 : RT @alecattelan: Se non l'avete ancora visto...fatelo!! Un omaggio a Raffaella Carrà bello bello. La clip integrale ???? - peppe_zk : RT @alecattelan: Se non l'avete ancora visto...fatelo!! Un omaggio a Raffaella Carrà bello bello. La clip integrale ???? -