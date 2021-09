Ellen Pompo e Patrick Dempsey di nuovo insieme per un nuovo progetto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021)non si sono ritrovati soltanto sul set della stagione 17 di Grey’s Anatomy. I due, nonostante fossero ai ferri corti durante le ultime stagioni della serie girate, oggi sembrano aver recuperato un rapporto d’amicizia, tanto che l’attore sarà uno degli ospiti del podcast della Pompeo in arrivo su tutte le piattaforme audio-streaming il ??29 settembre. La nuova reunion diavverrà infatti in uno degli episodi delformat Tell Me withPompeo, il primo podcast dell’interprete di Meredith Grey. L’attrice veterana di Grey’s Anatomy, una delle star più pagate della tv americana, ha deciso di produrre il suo ...