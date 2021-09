Ellen Pompeo e Patrick Dempsey di nuovo insieme (Di venerdì 24 settembre 2021) Solo una settimana fa il libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy di Lynette Rice, raccontava, grazie alle testimonianze di due produttori di Grey’s Anatomy, di come Patrick Dempsey non fosse proprio amatissimo sul set: “È diventato subito uno dei personaggi più amati ed influenti, il suo fascino naturale lo ha fatto immediatamente apprezzare da tutti e il suo impatto sul set è cresciuto puntata dopo puntata. Shonda Rhimes aveva detto subito che lui era l’uomo perfetto. Aveva una presa tale all’interno del cast che spaventava la gente… Niente di sessuale, ma terrorizzava il set“. Ebbene, le parole di Ellen Pompeo sembrano smentire tutto anche perché sarà proprio l’attore uno dei primi ospiti del suo podcast, Tell me with Ellen Pompeo. Insomma, Meredith Grey e Derek ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Solo una settimana fa il libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy di Lynette Rice, raccontava, grazie alle testimonianze di due produttori di Grey’s Anatomy, di comenon fosse proprio amatissimo sul set: “È diventato subito uno dei personaggi più amati ed influenti, il suo fascino naturale lo ha fatto immediatamente apprezzare da tutti e il suo impatto sul set è cresciuto puntata dopo puntata. Shonda Rhimes aveva detto subito che lui era l’uomo perfetto. Aveva una presa tale all’interno del cast che spaventava la gente… Niente di sessuale, ma terrorizzava il set“. Ebbene, le parole disembrano smentire tutto anche perché sarà proprio l’attore uno dei primi ospiti del suo podcast, Tell me with. Insomma, Meredith Grey e Derek ...

