Elezioni in Germania, Merkel lascia ammirata da tutti, tranne che dai greci (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra i pochi politici tedeschi che vive l’attesa per le Elezioni in Germania di domenica, le più incerte degli ultimi decenni, con la massima serenità c’è quasi sicuramente Angela Merkel, la cancelliera uscente. Che a differenza dei predecessori ha deciso di non ripresentarsi e abbandonare la politica attiva. Un’altra ragione di serenità è però anche il livello di gradimento che si lascia alle spalle. Altissimo, e non solo in Germania. Nel corso del tempo Angela Merkel è riuscita ad assurgere a statista capace di raccogliere la l’opinione favorevole dell’opinione pubblica internazionale. Secondo un recente sondaggio di Pew Research ben il 77% degli intevistati a livello globale aveva fiducia in lei, appena meno di quelli, il 79%, che aveva una visione ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra i pochi politici tedeschi che vive l’attesa per leindi domenica, le più incerte degli ultimi decenni, con la massima serenità c’è quasi sicuramente Angela, la cancelliera uscente. Che a differenza dei predecessori ha deciso di non ripresentarsi e abbandonare la politica attiva. Un’altra ragione di serenità è però anche il livello di gradimento che sialle spalle. Altissimo, e non solo in. Nel corso del tempo Angelaè riuscita ad assurgere a statista capace di raccogliere la l’opinione favorevole dell’opinione pubblica internazionale. Secondo un recente sondaggio di Pew Research ben il 77% degli intevistati a livello globale aveva fiducia in lei, appena meno di quelli, il 79%, che aveva una visione ...

Advertising

RaiNews : L'intervento di Greta davanti al Reichstag, in Germania, alla vigilia delle elezioni previste nel fine settimana ch… - Marcozanni86 : Anche ieri, nell'ultimo dibattito pre elezioni tedesche, il tema #UE non è stato nemmeno toccato. Tra una 'conferen… - Internazionale : La Germania volta pagina. Con le elezioni del 26 settembre Angela Merkel esce di scena dopo 16 anni. Cosa verrà dop… - Zicutake : Elezioni in Germania, Annalena Baerbock si fa male da sola: sfuma il sogno della cancelleria – Corriere della Sera - tizidisi : RT @IAIonline: Domenica la Germania andrà al voto. Elezioni storiche, soprattutto perché Merkel non si è ricandidata e lascia il timone dop… -