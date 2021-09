Elezioni Amministrative Bologna 2021, la guida: candidati, legge elettorale, data. Tutto quello che c’è da sapere sulle comunali (Di venerdì 24 settembre 2021) Elezioni Amministrative Bologna 2021, guida: candidati, legge elettorale, data Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 sono in programma le Elezioni Amministrative di Bologna: i cittadini bolognesi sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Oltre a Bologna sono 5 i capoluoghi di Regione in cui si andrà a votare: Roma, Torino, Milano, Trieste e Napoli, mentre sono 14 le città capoluogo di provincia in cui è previsto il voto: Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese. In totale sono 1.157 i comuni coinvolti nelle ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021)Domenica 3 e lunedì 4 ottobresono in programma ledi: i cittadini bolognesi sono chiamati a ere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Oltre asono 5 i capoluoghi di Regione in cui si andrà a votare: Roma, Torino, Milano, Trieste e Napoli, mentre sono 14 le città capoluogo di provincia in cui è previsto il voto: Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese. In totale sono 1.157 i comuni coinvolti nelle ...

