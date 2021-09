Elezioni | a Minturno è sfida a tre per la fascia tricolore

(Di venerdì 24 settembre 2021)– Tra i comuni al voto del tempo del Covid c’è anche quello a più del sud del Lazio. In quella che, a, si prospetta in una lotta tra la continuità e la rottura con il passato recente, quello messo in piedi dall’attuale Primo cittadino uscente, Gerardo Stefanelli. I numeri delleCon una pandemia ancora in corso, questesi prospettano sicuramente delicate ed intricante al contempo, dove non sono mancati i nodi da sciogliere e i veleni. Ma se fossero i numeri a parlare, cosa direbbero di queste? Il primo dato rilevante riguarda il numero dei candidati sindaci: soltanto tre in questa tornata, contro i 7 del 2016 e i 5 del 2012. Sui nomi non ci sono state grandi sorprese: è sceso in campo il Primo cittadino uscente, Gerardo Stefanelli. ...

Quella del Pd è una delle liste che in questeamministrative asostengono la candidatura di Gerardo Stefanelli che, primo cittadino uscente, è di nuovo in corsa per la carica di sindaco. 'La convinta partecipazione di una lista ...Anche asi vota il 3 e 4 ottobre per l' elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Sono 3 i candidati sindaco per questeamministrative ed 11 in totale le liste che li ...Luca Magliozzi, candidato sindaco a Formia, si presenta alla città con una strutturata piattaforma antimafia, frutto di impegno ed esperienza.Nonostante il ritardo, è stato presentato il programma elettorale che si snoda in 32 pagine. Il compito per Fabio Battistini non è di certo dei più semplici, ma l’imprenditore appare intenzionato a gi ...