Elettra Lamborghini non sta affatto bene: la risposta agghiacciante che preoccupa i fan – FOTO (Di venerdì 24 settembre 2021) Brutto periodo per Elettra Lamborghini: una risposta sui social non fa dormire tranquilli i fan della cantante. Anche quest’estate Elettra è stata una delle regine delle radio italiane: la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 24 settembre 2021) Brutto periodo per: unasui social non fa dormire tranquilli i fan della cantante. Anche quest’estateè stata una delle regine delle radio italiane: la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

EHogwords : RT @MMaXXprIIme: Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa. Sicuramente era il cane della Cirinnà che cercava di port… - xsandrasheart : l’inglese di elettra lamborghini mi fa sempre volare - FrancoFrack : RT @MediasetTgcom24: Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa #elettralamborghini - GiuseppePolic10 : RT @MediasetTgcom24: Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa #elettralamborghini - Simona30539002 : RT @MediasetTgcom24: Incidente per Elettra Lamborghini: un cane le morde una chiappa #elettralamborghini -