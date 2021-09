Elettra Lamborghini, il lato B azzannato da un cane: cosa si mostra la cantante su Instagram (Di venerdì 24 settembre 2021) Elettra Lamborghini è stata protagonista di una disavventura che lei stessa ha raccontato su Instagram. LEGGI ANCHE:– Elettra Lamborghini non si parla con la sorella: Ginevra Lamborghini sgancia la bomba su Instagram. cosa è successo tra le due Mentre la cantante si trovava al maneggio, è stata aggredita da un cane l’animale ha azzannato inspiegabilmente il suo lato b. “Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…” “Beh, non mi morde una chiappa?! Giuro che non mi è mai capitato. Ci sono rimasta malissimo e mi ha fatto un male…” ha spiegato ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021)è stata protagonista di una disavventura che lei stessa ha raccontato su. LEGGI ANCHE:–non si parla con la sorella: Ginevrasgancia la bomba suè successo tra le due Mentre lasi trovava al maneggio, è stata aggredita da unl’animale hainspiegabilmente il suob. “Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo che c’è al mio maneggio e ildi fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…” “Beh, non mi morde una chiappa?! Giuro che non mi è mai capitato. Ci sono rimasta malissimo e mi ha fatto un male…” ha spiegato ...

