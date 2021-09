El Shaarawy, la Procura di Roma chiede l’archiviazione per l’accusa di lesioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Momento felice per Stephan El Shaarawy, non solo dal punto di vista calcistico. Si è risolta positivamente, infatti, una vicenda che lo ha visto coinvolto lo scorso febbraio. La Procura di Roma, infatti, ha chiesto l’archiviazione per una denuncia di lesioni nei suoi confronti. I fatti. La storia risale allo scorso febbraio: un ladro, di origine cilena appunto, aveva provato a rubare la Lamborghini di El Shaarawy che lo aveva inseguito e fatto arrestare. Il ladro, in seguito, aveva accusato il calciatore di lesioni ma secondo la Procura di Roma “gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari dimostrano la scarsa attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa e nessuna delle ipotesi investigative ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Momento felice per Stephan El, non solo dal punto di vista calcistico. Si è risolta positivamente, infatti, una vicenda che lo ha visto coinvolto lo scorso febbraio. Ladi, infatti, ha chiestoper una denuncia dinei suoi confronti. I fatti. La storia risale allo scorso febbraio: un ladro, di origine cilena appunto, aveva provato a rubare la Lamborghini di Elche lo aveva inseguito e fatto arrestare. Il ladro, in seguito, aveva accusato il calciatore dima secondo ladi“gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari dimostrano la scarsa attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa e nessuna delle ipotesi investigative ...

