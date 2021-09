Eintracht Francoforte-Colonia (sabato 25 settembre, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 settembre 2021) Sesto turno di Bundesliga che vede l’Eintracht Francoforte di Glasner affrontare in casa il Colonia. Per i bianconeri un pareggio con qualche rimpianto quello dell’ultimo turno contro il Wolfsburg, nella gara che opponeva il tecnico austriaco alla sua ex squadra. È il quinto pareggio consecutivo tra campionato e coppa per Kostic e compagni, il quarto con il punteggio InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 settembre 2021) Sesto turno di Bundesliga che vede l’di Glasner affrontare in casa il. Per i bianconeri un pareggio con qualche rimpianto quello dell’ultimo turno contro il Wolfsburg, nella gara che opponeva il tecnico austriaco alla sua ex squadra. È il quinto pareggio consecutivo tra campionato e coppa per Kostic e compagni, il quarto con il punteggio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Eintracht Francoforte-Colonia (sabato 25 settembre, ore 15:30): formazioni, - sportli26181512 : Wolfsburg-Eintracht 1-1: Un gol segnato da Weghorst ha permesso al Wolfsburg di riacciuffare l'Eintracht Francofort… - sportface2016 : #Bundesliga Pareggio nel posticipo tra #Wolfsburg ed #EintrachtFrankfurt, a segno anche #Lammers - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Wolfsburg Vs #EintrachtFrancoforte è una partita valida per la quinta giornata della Bundesliga che… - brighe : @NoireButterfly_ @capuanogio Quando vivevo a Francoforte ci fu Eintracht Napoli. In pieno centro quei soggetti urin… -