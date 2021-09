Egitto | Teatro | da Palermo a Bologna per Patrick Zaki | tournée della compagnia Raizes 2

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - “La libertà di espressione è un diritto fondamentale e ci consente di vivere pienamente il nostro animo e il nostro pensiero - aggiunge Ienzi -. Nessuno può esserne privato e per di più sulla base di strategie del terrore e dell'oppressione. Siamo vicini a, in quanto giovani, artisti, attivisti e sognatori. L'arte deve assumersi la responsabilità di raccontare ciò che ci fa vergognare di esseri umani e la vicenda che riguardaè una di queste. In concomitanza con il viaggio italiano per, laè in scena a Barcellona, sabato 25 settembre, al Ritmo de la vida, centro culturale frequentato dalle realtà artistiche d'avanguardia, che ha richiesto una replica in seguito alla presentazione del lavoro avvenuta in ...

Raizes, compagnia per i diritti umani, decide di supportare l'attivista risalendo lo stivale e mettendo in scena in alcune delle principali piazze italiane "My name is Patrick Zaki - 45 Days" di e con ...... in piazza Maggiore, a Bologna, città adottiva di Patrick, dove lo studente detenuto in...dello spettacolo attraverso un diario che sarà pubblicato quotidianamente sulle pagine di Raizes...Pubblicità In concomitanza con il viaggio italiano per Patrick Zaki, la compagnia Raizes Teatro è in scena a Barcellona, sabato 25 settembre, al Ritmo de la vida, centro culturale frequentato dalle ...Raizes Teatro, compagnia per i diritti umani, decide di supportare l'attivista risalendo lo stivale e mettendo in scena in alcune delle principali piazze italiane ...