Economia sociale, Castelli: “spingere settore che ha voglia e bisogno di crescere” (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “Lavorare insieme ci rende più forti. Mettere a sistema le buone prassi dei singoli Paesi e avviare una riflessione comune sul futuro dell’Economia sociale in Europa ci aiuta ad anticipare i processi, spingendo nella direzione di un settore che ha voglia e bisogno di crescere”. Lo ha detto, ieri, al termine del Summit fo Social Economy, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, che è delegata all’Economia sociale. All’incontro trilaterale, organizzato dall’Italia, sono intervenuti anche gli omologhi di Francia, Olivia Grégoire, delegata all’Economia sociale, solidale e responsabile, e della Spagna, Joaquín Pérez Rey, delegato all’impiego e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “Lavorare insieme ci rende più forti. Mettere a sistema le buone prassi dei singoli Paesi e avviare una riflessione comune sul futuro dell’in Europa ci aiuta ad anticipare i processi, spingendo nella direzione di unche hadi”. Lo ha detto, ieri, al termine del Summit fo Social Economy, il Vice Ministro dell’e delle Finanze Laura, che è delegata all’. All’incontro trilaterale, organizzato dall’Italia, sono intervenuti anche gli omologhi di Francia, Olivia Grégoire, delegata all’, solidale e responsabile, e della Spagna, Joaquín Pérez Rey, delegato all’impiego e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Trasporto aereo in sciopero generale a Fiumicino, tra donne crocifisse e bare. Non solo Ita, l'intero sett… - pantycat : @l_angiolini @La_manina__ Non lo metto in dubbio. Ma il Recovery è per il paese, non per le aziende. E in ottica un… - GiuseppeGuerin1 : RT @Confcooperativ1: #FNEC21l #GreenDeal #Socialdeal la sostenibilità deve essere sociale economia e ambientale. Senza chiedere deroghe é u… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Trasporto aereo in sciopero generale a Fiumicino, tra donne crocifisse e bare. Non solo Ita, l'intero settore in… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE difende la sua politica alimentare #FarmtoFork, che è stata presa di mira dalla nascita di una coaliz… -