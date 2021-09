Ecco la strategia di Biden per riprendersi i Dem (Di venerdì 24 settembre 2021) A un mese dalla presa talebana di Kabul, avvenuta a Ferragosto, gli Stati Uniti hanno risposto annunciando il 15 settembre scorso l’alleanza Aukus, a cui Joe Biden e la sua amministrazione danno un’importanza strategica fondamentale. Sotto assedio per la rotta afghana, costretto a caricarsi sulle spalle le responsabilità accumulatesi durante i vent’anni precedenti per la condotta Usa nel Paese, colpito dall’aumento InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 settembre 2021) A un mese dalla presa talebana di Kabul, avvenuta a Ferragosto, gli Stati Uniti hanno risposto annunciando il 15 settembre scorso l’alleanza Aukus, a cui Joee la sua amministrazione danno un’importanza strategica fondamentale. Sotto assedio per la rotta afghana, costretto a caricarsi sulle spalle le responsabilità accumulatesi durante i vent’anni precedenti per la condotta Usa nel Paese, colpito dall’aumento InsideOver.

Advertising

VolantinoSicuro : [STRATEGIA] Fai volantinaggio quando I tuoi concorrenti sono fermi? Ecco un piccolo accorgimento che ti permette di… - RedBengala : Raga per non rovinare la coppietta è possibile che domani sera distorceranno le strategie delle Princess per farle… - veeam_it : Hai una strategia di ottimizzazione dei costi di #AWS? Ecco i suggerimenti di @AndrewZhelezko, Technologist, Produc… - Mainograz : RT @l_larivera: Il Limes Club Trieste cambia nome in “Club Geopolitica Trieste” Su facebook - bluejfrost : @bmthevick Ecco questa sarebbe una strategia da imparare -