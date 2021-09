Ecco cos'è successo nel secondo giorno delle sfilate di Milano (Di venerdì 24 settembre 2021) Il secondo giorno di sfilate della Milano Fashion Week Primavera Estate 2022 si apre con Max Mara e si chiude con MM6 Maison Margiela. Nel mezzo, i défilé di Etro, Blumarine e le celebrazioni per i 40 anni di Emporio Armani. Ecco tutto quello che è successo il 23 settembre alle sfilate della MFW: le tendenze in passerella, le ispirazioni degli stilisti e le top model che hanno rubato la scena. Look più belli PE 22 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) IldidellaFashion Week Primavera Estate 2022 si apre con Max Mara e si chiude con MM6 Maison Margiela. Nel mezzo, i défilé di Etro, Blumarine e le celebrazioni per i 40 anni di Emporio Armani.tutto quello che èil 23 settembre alledella MFW: le tendenze in passerella, le ispirazioni degli stilisti e le top model che hanno rubato la scena. Look più belli PE 22 guarda le foto Leggi anche ...

NicolaPorro : Riecco Prodi. Ecco cos’ha davvero in mente... ?? - cinico_realista : RT @5novembre1605: “Che cos’è Dio?” domanda un bambino. La madre lo stringe tra le braccia e gli chiede: “Cosa provi?”. “Ti voglio bene” ri… - Gabriel90719266 : RT @catlatorre: Auto in fiamme, minacce e insulti omofobi: ecco cos'hanno subito Cosmo e Massimo, due ragazzi di Manfredonia. La loro 'col… - BGrisafi : RT @5novembre1605: “Che cos’è Dio?” domanda un bambino. La madre lo stringe tra le braccia e gli chiede: “Cosa provi?”. “Ti voglio bene” ri… - KliYoogi : Esperienza extra-corporea, extra-sensoriale, surreale... ecco cos'è My Universe! È un manifesto, è ciò che dovrebbe… -