Ecco chi sono gli avvocati ambientali (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attenzione all’ambiente non è solo uno slogan usato da aziende e associazioni per dimostrarsi interessate ai temi green. È uno degli argomenti trasversali che coinvolge tutti i settori, dalla gastronomia alla moda, dall’industria pesante all’intrattenimento, dalla mobilità al settore energetico. Non è un caso che l’Unione europea abbia chiesto agli Stati membri di progettare i Recovery Plan in modo da destinare il 37% degli investimenti alla transizione verde. L’Italia non fa eccezione. Ed è inevitabile che anche qui siano emerse, negli ultimi anni, numerose nuove figure professionali che operano, in un modo o nell’altro, nel settore ambientale. Tra queste ce n’è una che fino a pochi anni fa era vista come marginale e che invece sta diventando sempre più rilevante: l’avvocato ambientale, cioè un giurista che grazie alla sua esperienza e alle sue conoscenze, è in grado di interpretare ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attenzione all’ambiente non è solo uno slogan usato da aziende e associazioni per dimostrarsi interessate ai temi green. È uno degli argomenti trasversali che coinvolge tutti i settori, dalla gastronomia alla moda, dall’industria pesante all’intrattenimento, dalla mobilità al settore energetico. Non è un caso che l’Unione europea abbia chiesto agli Stati membri di progettare i Recovery Plan in modo da destinare il 37% degli investimenti alla transizione verde. L’Italia non fa eccezione. Ed è inevitabile che anche qui siano emerse, negli ultimi anni, numerose nuove figure professionali che operano, in un modo o nell’altro, nel settore ambientale. Tra queste ce n’è una che fino a pochi anni fa era vista come marginale e che invece sta diventando sempre più rilevante: l’avvocato ambientale, cioè un giurista che grazie alla sua esperienza e alle sue conoscenze, è in grado di interpretare ...

