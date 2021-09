È partita la prima sperimentazione per eliminare l’Hiv con l’editing genetico (Di venerdì 24 settembre 2021) (foto: Callista Images/Getty Images)eliminare l’Hiv direttamente dalle cellule umane attraverso la tecnologia premio Nobel Crispr-Cas9. A pensarci una manciata di anni fa, quando sulle riviste scientifiche facevano capolino i primi studi in vitro e poi sugli animali, sembra quasi incredibile. Invece una potenziale terapia che potrebbe curare in maniera definitiva l’infezione da Hiv esiste e si chiama EBT-101. La Food and drug administration (Fda), l’ente regolatorio statunitense, ha appena autorizzato gli studi clinici di fase 1 e 2, volti a verificare la sicurezza e l’efficacia di questo trattamento, sviluppato da Kamel Khalili e il suo gruppo di ricercatori della Temple University, negli Stati Uniti e l’azienda biotech Excision BioTherapeutics, con la collaborazione di un team di ricercatori dell’Università Statale di ... Leggi su wired (Di venerdì 24 settembre 2021) (foto: Callista Images/Getty Images)direttamente dalle cellule umane attraverso la tecnologia premio Nobel Crispr-Cas9. A pensarci una manciata di anni fa, quando sulle riviste scientifiche facevano capolino i primi studi in vitro e poi sugli animali, sembra quasi incredibile. Invece una potenziale terapia che potrebbe curare in maniera definitiva l’infezione da Hiv esiste e si chiama EBT-101. La Food and drug administration (Fda), l’ente regolatorio statunitense, ha appena autorizzato gli studi clinici di fase 1 e 2, volti a verificare la sicurezza e l’efficacia di questo trattamento, sviluppato da Kamel Khalili e il suo gruppo di ricercatori della Temple University, negli Stati Uniti e l’azienda biotech Excision BioTherapeutics, con la collaborazione di un team di ricercatori dell’Università Statale di ...

