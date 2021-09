È nata la figlia di Cristel Carrisi: Al Bano e Romina Power di nuovo nonni (Di venerdì 24 settembre 2021) Al Bano e Romina Power sono tornati nonni. Cristel Carrisi, figlia della celebre coppia, ha dato alla luce il suo terzo figlio. L'annuncio è stato dato in diretta tv dal cantante di Cellino San Marco che non ha nascosto la sua grande emozione per l'arrivo del bambino. La neonata, che si chiamava Rio Ines, è la terza figlia di Cristel Carrisi e del marito Davor Luksic . Un amore coronato dal matrimonio nel 2016 e dal trasferimento in Croazia dove vive l'imprenditore. Nonostante l'annuncio di Al Bano, Cristel e Davor non hanno condiviso foto o messaggi su Instagram. La coppia ha sempre voluto tutelare il più possibile la propria privacy, allontanandosi gradualmente dai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 settembre 2021) Alsono tornatidella celebre coppia, ha dato alla luce il suo terzo figlio. L'annuncio è stato dato in diretta tv dal cantante di Cellino San Marco che non ha nascosto la sua grande emozione per l'arrivo del bambino. La neo, che si chiamava Rio Ines, è la terzadie del marito Davor Luksic . Un amore coronato dal matrimonio nel 2016 e dal trasferimento in Croazia dove vive l'imprenditore. Nonostante l'annuncio di Ale Davor non hanno condiviso foto o messaggi su Instagram. La coppia ha sempre voluto tutelare il più possibile la propria privacy, allontanandosi gradualmente dai ...

Advertising

peppesava : RT @Ragusanews: Albano e Romina di nuovo nonni: è nata la terza figlia di Cristel Carrisi - Ragusanews : Albano e Romina di nuovo nonni: è nata la terza figlia di Cristel Carrisi - leccesocialtour : Albano e Romina di nuovo nonni: è nata la terza figlia di Cristel Carrisi - Gossip e TV - GossipItalia3 : Al Bano nonno per la terza volta, è nata la figlia di Cristel Carrisi: il cantante svela in diretta il nome… - diariaperti : è finalmente nata la figlia di mio cugino ed è bellissima non vedo l'ora di prenderla in braccio e coccolarla -