Droni turchi al Marocco. Così Ankara allunga la sua catena di alleanze (Di venerdì 24 settembre 2021) Quattro giorni fa il primo velivolo senza pilota turco è arrivato in Marocco (il paese che per quest'anno prospetta la crescita economica più alta nella regione nordafricana). I Droni che Ankara invierà a Rabat saranno in totale dodici, secondo un accordo dell'aprile scorso passato troppo inosservato per la sua importanza tattico-strategica. Le forze marocchine riceveranno i Bayraktar TB2, sistemi tecnologici altamente performanti prodotti dalla Baykar — società specializzata a conduzione familiare dove la figura chiave è il consuocero di Recep Tayyp Erdogan, e in cui il CTO è Selçuk Bayraktar, ingegnere classe '79 molto in gamba e sposo della figlia Sümeyye del presidente turco. I Droni (non solo i TB2, ma anche altri modelli) sviluppati dalla famiglia Bayraktar e da altre società sono la Via della Seta turca, perle ...

Ultime Notizie dalla rete : Droni turchi Siria: verso la guerra russo - turca ... come del resto ha fatto nel febbraio 2020, quando gli aerei russi hanno bombardato le posizioni dell'esercito turco, uccidendo 34 soldati turchi. Ankara ha reagito bombardando con droni il quartier ...

Dove si decide l'Afghanistan di domani (non in Occidente) I soldati turchi presenti in Afghanistan con le forze Nato non hanno mai partecipato a conflitti ... Qualcuno ha immaginato che si sia trattato di droni o di caccia bombardieri iraniani o russi ...

Droni turchi al Marocco. Così Ankara allunga la sua catena di alleanze Formiche.net Tutti gli arresti in Turchia sui droni Dopo mesi di sorveglianza, la scorsa settimana le autorità turche, secondo le informative riservate di Intelligence on Line, hanno arrestato Yusuf Hakan Ozbilgin, l’ex direttore dei droni presso l’age ...

La telefonata tra Macron e Modi, i droni turchi in Marocco e altre notizie interessanti IL SENSO DELLA TELEFONATA MACRON-MODI [di Alberto de Sanctis] Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro indiano Narendra Modi p ...

