Dramma in Italia | cade dal quarto piano | muore la moglie del volto famoso

Una donna di 73 anni – Angela Maria Gattavara, moglie dell'ex allenatore di calcio Attilio Perotti – è morta oggi pomeriggio a Genova mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante nella sua abitazione. L'anziana è precipitata dal quarto piano ed ha perso la vita. Il grave incidente domestico ha avuto una grande eco nel mondo del calcio: la vittima, infatti, era moglie dell'ex allenatore del Genoa, del Verona, della Triestina e del Livorno, Attilio Perotti. L'anziana è precipitata per oltre dieci metri da una palazzina di via Fabrizi, a Genova Quinto.

