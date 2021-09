Draghi premier dopo le Politiche? Chi dice sì, chi dice no L’ipotesi piace a Forza Italia-Italia viva e spacca Pd-Lega (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è solo la ola per Draghi al Quirinale. Negli ultimi tempi, e sempre in maniera più insistente, è iniziata anche quella per Draghi a Palazzo Chigi dopo il 2023. Fa capolino, insomma, L’ipotesi - o meglio la suggestione - di un partito di Draghi che si misuri col... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è solo la ola peral Quirinale. Negli ultimi tempi, e sempre in maniera più insistente, è iniziata anche quella pera Palazzo Chigiil 2023. Fa capolino, insomma,- o meglio la suggestione - di un partito diche si misuri col... Segui su affarni.it

Advertising

giomalago : Una giornata indimenticabile, come l’Olimpiade vissuta a #Tokyo2020! Grazie Presidente Mattarella e Premier Draghi… - MatteoRichetti : Oggi Mario #Draghi ha dimostrato una volta di più di essere il Premier migliore per affrontare le sfide del lavoro… - Agenzia_Ansa : Confindustria: oggi l'assemblea, atteso l'intervento di Draghi. Il premier per la prima volta davanti alla platea d… - marco_bal99 : RT @ilmanifesto: Standing ovation della platea di Confindustria per Draghi. Bonomi lo elegge «uomo delle necessità» e si augura che resti a… - bnegri1 : RT @ilmanifesto: Standing ovation della platea di Confindustria per Draghi. Bonomi lo elegge «uomo delle necessità» e si augura che resti a… -