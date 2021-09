Drag Race Italia, una foto spoiler svela lo studio e gli ospiti di una puntata: c’è anche Donatella Rettore (Di venerdì 24 settembre 2021) Drag Race Italia sta in queste settimane procedendo con le registrazioni (che termineranno alla fine del mese) e proprio in queste ore è stata pubblicata una foto spoiler che sta facendo il giro del web. A pubblicarla è stata proprio Donatella Rettore, ospite di una puntata, tramite il suo profilo Twitter. La cantante ha successivamente rimosso il post, ma orami era troppo tardi. Nello scatto si vede lo studio Italiano (identico a quello americano) con Priscilla al centro abbracciata ai due ospiti della puntata: Donatella Rettore e l’attore Giancarlo Commare, già visto in Skam e nel film LGBT+ Maschile Singolare. Non è da escludere quindi che in questa ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 settembre 2021)sta in queste settimane procedendo con le registrazioni (che termineranno alla fine del mese) e proprio in queste ore è stata pubblicata unache sta facendo il giro del web. A pubblicarla è stata proprio, ospite di una, tramite il suo profilo Twitter. La cantante ha successivamente rimosso il post, ma orami era troppo tardi. Nello scatto si vede lono (identico a quello americano) con Priscilla al centro abbracciata ai duedellae l’attore Giancarlo Commare, già visto in Skam e nel film LGBT+ Maschile Singolare. Non è da escludere quindi che in questa ...

