Doppia carriera | Governo | Crui e Coni promuovono la ricerca sugli studenti-atleti

Roma. Nella sala "Andrea Moneta" della presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, martedì 21 settembre, alla presenza della Sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali; di Salvatore Cuzzocrea, vice presidente Crui e rettore dell'Università Messina; Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università Bergamo; Riccardo Viola, presidente Coni Lazio; Stefano Bastianon, relatore della ricerca, docente Diritto dell'Unione europea a Bergamo; Stefano Belardinelli, presidente Cus Camerino; Antonio Dima e Pompeo Leone, presidente e segretario generale del Cusi, è stata presentata la ricerca "La Doppia carriera degli studenti-atleti nelle università italiane". Il tema fotografa lo stato dell'arte delle norme a servizio e tutela delle studentesse e degli studenti-atleti.

