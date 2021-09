Donizetti | riparte il Progetto Young | corso per attori | di regia e drammaturgia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ritorna con la Fondazione Teatro, laboratorio di formazione per giovanie attrici e di. Già aperte le candidature per partecipare alpere attrici.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donizetti riparte

L'Eco di Bergamo

Il teatro dicon un calendario ricco di appuntamenti: opere, concerti, mostre, giornate di studi ... 'Una furtiva lagrima' da L'elisir d'amore di Gaetano, 'E lucevan le stelle' da ...Il programma proseguirà con tre titoli del grande repertorio: Lucia di Lammermoor di Gaetano(22 e 24 ottobre), Norma di Vincenzo Bellini (29 e 31 ottobre) e Giovanna D'Arco di Giuseppe ...Ritorna con la Fondazione Teatro Donizetti Progetto Young, laboratorio di formazione per giovani attori e attrici e di drammaturgia. Già aperte le candidature per partecipare al corso per attori e att ...La Fondazione Teatro Donizetti per le scuole. Accanto agli incontri con gli artisti, a prove aperte e spettacoli originali legati alla Stagione di Prosa e al festival Donizetti Opera, due progetti inn ...