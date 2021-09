Don Matteo: il prete di Raoul Bova va in moto ed è senza tonaca (Di venerdì 24 settembre 2021) Raoul Bova e Nino Frassica (da Twitter) Fuori uno, dentro l’altro, senza soluzione di continuità. E, soprattutto, senza sovrapposizioni: se qualche giorno fa Terence Hill ha salutato per sempre il set di Don Matteo, nelle scorse ore il suo successore Raoul Bova ha girato le sue prime scene, in una staffetta che di fatto esclude l’incontro in scena e un passaggio di testimone “fisico” tra i due. Che in comune, almeno all’apparenza, sembrerebbero avere poco. L’uscita di scena del prete più famoso sarà improvvisa e il nuovo protagonista della fiction Lux Vide, Don Massimo, arriverà proprio per indagare e capire cosa gli è successo. Le prime foto dal set confermano ciò che era trapelato in questi ultimi giorni: nessun abito talare per il personaggio di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)e Nino Frassica (da Twitter) Fuori uno, dentro l’altro,soluzione di continuità. E, soprattutto,sovrapposizioni: se qualche giorno fa Terence Hill ha salutato per sempre il set di Don, nelle scorse ore il suo successoreha girato le sue prime scene, in una staffetta che di fatto esclude l’incontro in scena e un passaggio di testimone “fisico” tra i due. Che in comune, almeno all’apparenza, sembrerebbero avere poco. L’uscita di scena delpiù famoso sarà improvvisa e il nuovo protagonista della fiction Lux Vide, Don Massimo, arriverà proprio per indagare e capire cosa gli è successo. Le prime foto dal set confermano ciò che era trapelato in questi ultimi giorni: nessun abito talare per il personaggio di ...

chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - officialmaz : #TerenceHill lascia #DonMatteo. 20 anni di ottima storia televisiva. Ma per quelli della mia generazione è e sempre… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? TELEVISIONE ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI SERIE TV GIALLO di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Vota, RT e fai votar… - ilcarriero : Iniziare la mattina scoprendo che Don Matteo sarà Raul Bova è capire che arriva il momento in cui noi sex symbol divietiamo pii. -