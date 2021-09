Domani a Sferracavallo torna la Regata Storica delle Lancitedde

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 24 settembre 2021)la tradizione ain occasione dei festeggiamenti in onore dei patroni, SS. Cosma e Damiano, e il Circolo Velicopartecipa attivamente all’organizzazione degli appuntamenti in acqua. In collaborazione con l’associazione sportiva ADMS Diportisti Maestrale ASD e con il Gruppo Vogatori,(sabato 25) lo specchio d’acqua antistante il porticciolo della borgata marinara ospiterà ladi barche a remi, le cosiddettee la gara dell’antenna a mare.in acqua leDopo l’appuntamento di ieri pomeriggio (giovedì 23), in cui si è disputata la primain formazione ‘’2 con’’, si riin acqua: alle 14,30 ...