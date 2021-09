Doctor Who: Russell T Davies nuovo showrunner della serie dopo l'addio di Chris Chibnall (Di venerdì 24 settembre 2021) Russell T Davies tornerà alla guida della serie Doctor Who: lo showrunner prenderà il posto di Chris Chibnall. Il prossimo showrunner di Doctor Who sarà un volto molto apprezzato e conosciuto dai fan: Russell T Davies, già alla guida della serie dal 2005 al 2009, anni in cui il ruolo del Dottore è stato interpretato da Christopher Eccleston e da David Tennant. Lo sceneggiatore si occuperà quindi dei nuovi capitoli delle avventure del Signore del Tempo che celebreranno il sessantesimo anniversario della serie e il suo lavoro continuerà negli anni successivi, con puntate e speciali che verranno prodotti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)tornerà alla guidaWho: loprenderà il posto di. Il prossimodiWho sarà un volto molto apprezzato e conosciuto dai fan:, già alla guidadal 2005 al 2009, anni in cui il ruolo del Dottore è stato interpretato datopher Eccleston e da David Tennant. Lo sceneggiatore si occuperà quindi dei nuovi capitoli delle avventure del Signore del Tempo che celebreranno il sessantesimo anniversarioe il suo lavoro continuerà negli anni successivi, con puntate e speciali che verranno prodotti ...

