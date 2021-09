Djokovic nella bufera per la foto con militare serbo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic nella

Il campione di tennis Novakè finitobufera per una foto con Milan Jolovic , ex comandante dell' unità paramilitare 'Lupi della Drina', che ha partecipato al genocidio contro i bosgnacchi a Srebrenica , in Bosnia -...Questo mese di settembre non è stato affatto indimeticabile per il numero uno del tennis mondiale Novak. Il 34enne serbo, infatti, dopo essere stato sconfitto nettamentefinale degli Us Open dal russo Daniil Medvedev ha visto sfumare la possibilità di completare il Grande Slam che l'...Djokovic è stato fotografato insieme ad uno dei soldati che prese parte al genocidio di Srebrenica, in cui furono uccise oltre 8mila persone. Tra l'altro vincendo a Flushing Meadows Djokovic avrebbe s ...Il campione è in compagnia di un comandante della strage di Srebrenica. Ma c'è chi avanza dubbi sulla veridicità dell'immagine ...