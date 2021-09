DIRETTA F1 | GP Russia 2021 LIVE | risultati prove libere | super Mercedes Verstappen penalizzato | partirà ultimo!

SkySportF1 : ?? Mercedes al comando a Sochi (#FP1) ?? Ferrari in top5 I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 a Sochi dopo le #FP1 I risultati ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Russia: la diretta delle prove libere da Sochi #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FIRMA LE FP2 ?? MA POTREBBE DIVENTARE LA POLE POSITION I risultati ? - SkySportF1 : ? BOTTAS FIRMA LE FP2 ?? MA POTREBBE DIVENTARE LA POLE POSITION I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Russia

...Sochi " Presentazione prove libere - Programma odierno in tv - La cronaca della FP1 Buongiorno e benvenuti allaLIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, ...Noi ovviamente vi consigliamo, a maggior ragione, di seguire con noi latestuale della sessione, in attesa di capire il 'destino' di questo Gp di2021 .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Si è conclusa una FP2 davvero interessante. In primo luogo abbiamo assistito alla conferma delle Mercedes, davvero impressionanti sul time attack. Anche ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 CLASSIFICA TEMPI FP2 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4 4 Lando NORRIS McLaren+0.5 ...