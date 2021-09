Dinner Club | nuova serie Amazon Original di produzione italiana

(Di venerdì 24 settembre 2021) Siamo ancora in grado di assaporare davvero il cibo? È ancora possibile condividere la buona tavola in ottima compagnia? In questainnovativatutto questo sarà possibile nella forma di un inedito food travelogue che unisce con toni da comedy l’amore per la cultura culinariae la scoperta di alcuni luoghi e personaggi straordinari del nostro paese. I requisiti per entrare nelsono amare i viaggi, l'ottima compagnia e il buon cibo. In ogni episodio, infatti, ciascuno dei sei protagonisti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea scoprirà una destinazione inedita e mai scontata attraversandola in lungo e in largo a bordo di un mezzo di trasporto sempre diverso di puntata in ...

Advertising

mmartilivess : Dinner club già mio show prefe con quest'abbondanza di materiale romano Dove per abbondanza intendo il Masta e la F… - comingsoonit : Uno chef stellato, sei attori e tante risate. Da oggi è disponibile su @PrimeVideoIT #DinnerClubItalia, un viaggio… - foto_nerd : Dinner Club: Prime Video rivela il trailer del cooking show con un cast stellare | AGGIORNATO: da oggi disponibile - Tele_nauta : #DinnerClub: online da oggi su Prime Video il diario di cucina di #CarloCracco con Vip in viaggio. Ecco chi sono i… - aoesticazzi_ : Ma perché sto guardando dinner club a quest'ora, mi sta facendo venire una fame assurda -

Ultime Notizie dalla rete : Dinner Club

Amazon Prime Video ha aggiunto un posto a tavola per i suoi abbonati. Da oggi, venerdì 24 settembre, sul servizio streaming è disponibile, un nuovo show rigenerante e divertente in cui un Carlo Cracco in splendida forma si avventura in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'...Regole, come in tutti iche si rispettano e come Fightci ha insegnato. Con l'esposizione di queste semplici direttive inizia ogni puntata deldi Carlo Cracco, un'esclusiva tavolata di volti ben noti agli spettatori che dialogano amabilmente e che si alterneranno al fianco del padrone di casa per sei episodi e altrettanti viaggi ...Sei episodi attraverso l'Italia più bella e più buona in divertente compagnia dello chef stellato e di sei amati attori italiani.Carlo Cracco e i suoi compagni di viaggio hanno presentato lo show Amazon che ci porta in giro per l'Italia alla scoperta di luoghi e cibi, su Prime Video dal 24 Settembre. Regole, come in tutti i clu ...