Dinner Club: il nuovo show su Amazon Prime Video con Carlo Cracco (Di venerdì 24 settembre 2021) Dinner Club: Amazon, Carlo Cracco, streaming, cast, ospiti, concorrenti, quante puntate, trailer Dinner Club è il nuovo show disponibile su Amazon Prime Video dal 24 settembre con Carlo Cracco e numerosi ospiti vip. Nella serie il popolare chef è chiamato a compiere una serie di viaggi alla scoperta di alcune meraviglie culinarie e di luoghi spettacolari, seppur non così noti, del nostro paese. Un vero e proprio viaggio nella cucina italiana, da Nord a Sud, tra i piatti e i luoghi più sorprendenti d'Italia. In tutto sono previste sei puntate, e per ogni viaggio ci sarà un ospite vip che accompagnerà Cracco.

