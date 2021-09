“Dinner Club” | da oggi su Prime Video il nuovo show ‘all star’ con Carlo Cracco

Advertising

Amazon Prime Video ha aggiunto un posto a tavola per i suoi abbonati. Da oggi, venerdì 24 settembre, sul servizio streaming è disponibile, un nuovo show rigenerante e divertente in cui un Carlo Cracco in splendida forma si avventura in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'...Regole, come in tutti iche si rispettano e come Fightci ha insegnato. Con l'esposizione di queste semplici direttive inizia ogni puntata deldi Carlo Cracco, un'esclusiva tavolata di volti ben noti agli spettatori che dialogano amabilmente e che si alterneranno al fianco del padrone di casa per sei episodi e altrettanti viaggi ...Pierfrancesco Favino e Carlo Cracco hanno così assaggiato - e successivamente fatto assaggiare a Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea e Fab ...Sei episodi attraverso l'Italia più bella e più buona in divertente compagnia dello chef stellato e di sei amati attori italiani.