Diario #Napoli21 | Ultima settimana di campagna elettorale | come resistono i candidati

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI –delladi Napoli, venerdì che dà inizio all’dellapiù lunga ed estenuante che la storia ricordi. E un pò lo si nota, icol fiatone all’ultimo miglio. Catello Maresca è più di un anno che ha iniziato la sua “d’ascolto”, scaldando i muscoli addirittura per le regionali del settembre 2020, salvo poi decidere di rimanere in panchina e chiedere l’aspettativa da magistrato il 21 maggio scorso. Alessandra Clemente è stata lanciata ufficialmente in campo dal sindaco De Magistris il 12 ottobre 2020. Antonio Bassolino prese tra le mani il tablet per annunciare che si candidava a sindaco di Napoli il 13 febbraio 2021. Gaetano ...

Ultime Notizie dalla rete : Diario #Napoli21

Dopo il no del Tar, è arrivata anche la sentenza di terzo grado che mette definitivamente in soffitta ‘Catello Maresca’, ‘Catello Maresca sindaco’, ‘Prima Napoli’ e ‘Amici a 4 zampe’. In un mare in bu ...Domanda per il parlamentare di Renzi: “Qui a Napoli, come va con i 5 Stelle?” Risposta: “Nonostante loro, conserviamo una straordinaria fiducia in Manfredi” Loro non vogliono restare una lista civica ...