Di Marzio: “Anguissa la cravatta giusta per il vestito del Napoli!” (Di venerdì 24 settembre 2021) Di Marzio: “Anguissa la cravatta giusta per il vestito del Napoli! Si è anche abbassato l’ingaggio per giocare in azzurro” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, per parlare del Napoli, di Anguissa e di altro. Queste le sue parole: SU Anguissa “La Juventus dopo aver visto il Napoli ieri sera si sarà chiesta da dove siano usciti i calciatori. Anguissa? Ne abbiamo decantato le qualità fin da prima che arrivasse, grande giocatore preso per pochi soldi e con un riscatto. -afferma Di Marzio -Peraltro lui per venire a Napoli si è abbassato anche l’ingaggio. Grandissimo acquisto, la cravatta ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 24 settembre 2021) Di: “laper ildelSi è anche abbassato l’ingaggio per giocare in azzurro” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di, allenatore, per parlare del Napoli, die di altro. Queste le sue parole: SU“La Juventus dopo aver visto il Napoli ieri sera si sarà chiesta da dove siano usciti i calciatori.? Ne abbiamo decantato le qualità fin da prima che arrivasse, grande giocatore preso per pochi soldi e con un riscatto. -afferma Di-Peraltro lui per venire a Napoli si è abbassato anche l’ingaggio. Grandissimo acquisto, la...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ELOGIO - Di Marzio: 'Anguissa la cravatta giusta per il vestito del Napoli! Si è anche abbassato l'ingaggio per gioca… - napolimagazine : L'ELOGIO - Di Marzio: 'Anguissa la cravatta giusta per il vestito del Napoli! Si è anche abbassato l'ingaggio per g… - apetrazzuolo : L'ELOGIO - Di Marzio: 'Anguissa la cravatta giusta per il vestito del Napoli! Si è anche abbassato l'ingaggio per g… - Enzovit : Di Marzio: 'Anguissa la cravatta giusta per il vestito del Napoli!'' - _SiGonfiaLaRete : #DiMarzio: '#Anguissa è la cravatta perfetta per il vestito del #Napoli! Si è anche abbassato l'ingaggio per giocar… -