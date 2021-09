Designati gli arbitri della sesta giornata di Serie A: chi dirigerà Napoli-Cagliari (Di venerdì 24 settembre 2021) Si rendono noti i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 26 settembre. La gara tra Napoli e Cagliari sarà diretta dal signor Piccinini, mentre al Var ci sarà Di Martino. TUTTE LE DESIGNAZIONI Napoli – Cagliari h. 20.45PICCININIVIVENZI – ROSSI M.IV: DI MARTINOVAR: MASSAAVAR: DI IORIO EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00GIACOMELLIPASSERI – SECHIIV: MINELLIVAR: MARIANIAVAR: MARCHETTI GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45DOVERICARBONE – DI GIOIAIV: COSSOVAR: MARIANIAVAR: GALETTO INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00MARESCACOLAROSSI – PRENNAIV: ABISSOVAR: AURELIANOAVAR: RANGHETTI JUVENTUS – SAMPDORIA ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Si rendono noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 6ªdi andata del Campionato diA 2021/22 in programma domenica 26 settembre. La gara trasarà diretta dal signor Piccinini, mentre al Var ci sarà Di Martino. TUTTE LE DESIGNAZIONIh. 20.45PICCININIVIVENZI – ROSSI M.IV: DI MARTINOVAR: MASSAAVAR: DI IORIO EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00GIACOMELLIPASSERI – SECHIIV: MINELLIVAR: MARIANIAVAR: MARCHETTI GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45DOVERICARBONE – DI GIOIAIV: COSSOVAR: MARIANIAVAR: GALETTO INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00MARESCACOLAROSSI – PRENNAIV: ABISSOVAR: AURELIANOAVAR: RANGHETTI JUVENTUS – SAMPDORIA ...

SERIE A FEMMINILE - Designati gli arbitri di Napoli e Pomigliano Il Napoli Online Inter-Atalanta, designato Maresca per il match di San Siro Inter-Atalanta, uno degli anticipi della sesta giornata di Serie A in scena domani alle ore 18.00 a San Siro, si avvicina. I nerazzurri si preparano a scendere in campo per confermare l'ottima strisci ...

Lazio - Roma, scelto l'arbitro che dirigerà la sfida: i precedenti con i biancocelesti Sul sito dell'AIA sono state appena pubblicate le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Il derby sarà diretto da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

