Denunciato un tifoso della Juventus per insulti razzisti a Maignan (Di venerdì 24 settembre 2021) La Digos di Torino, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha identificato il tifoso della Juventus che prima della partita della sua squadra contro il Milan ha insultato il portiere avversario Mike Maignan. L’accusa è di istigazione all’odio razziale. L’uomo, di Rovigo, è iscritto allo Juventus Club di Castagnaro che, sul suo sito, ha precisato di averlo espulso con effetto immediato a causa dei suoi “comportamenti inaccettabili e vergognosi” da cui “si dissocia fermamente”. Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) La Digos di Torino, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha identificato ilche primapartitasua squadra contro il Milan ha insultato il portiere avversario Mike. L’accusa è di istigazione all’odio razziale. L’uomo, di Rovigo, è iscritto alloClub di Castagnaro che, sul suo sito, ha precisato di averlo espulso con effetto immediato a causa dei suoi “comportamenti inaccettabili e vergognosi” da cui “si dissocia fermamente”.

Advertising

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - mauroberruto : Identificato e denunciato per istigazione all’odio razziale il tifoso che ha insultato Mike Maignan. È iscritto al… - CinqueNews : Denunciato un tifoso della Juventus per insulti razzisti a Maignan - Milan_eBasta : Bastardo Juve-Milan, insulti a Maignan: tifoso denunciato, è un sindacalista @corriere -