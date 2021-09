Dell'Utri sulla sentenza della Trattativa Stato - Mafia: 'Processo mostruoso, era da annullare in primo grado' (Di venerdì 24 settembre 2021) La sentenza arrivata ieri dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha scosso la politica e gli animi in agitazione di chi, soprattutto, era sotto Processo. ?È Stato un Processo mostruoso, era ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) Laarrivata ieri dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha scosso la politica e gli animi in agitazione di chi, soprattutto, era sotto. ?Èun, era ...

