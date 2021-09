DELL'UTRI, L'ANTIMAFIA E LA TRATTATIVA (di Franco Marino) (Di venerdì 24 settembre 2021) La magistratura ha così poca credibilità ai miei occhi che ogni assoluzione e ogni condanna li leggo sul piano politico, non sul piano giudiziario. Dedicherò dunque poco alla vicenda di DELL'UTRI che, per come la vedo io, è stato assolto per le medesime ragioni politiche per cui era stato ... Leggi su ildetonatore (Di venerdì 24 settembre 2021) La magistratura ha così poca credibilità ai miei occhi che ogni assoluzione e ogni condanna li leggo sul piano politico, non sul piano giudiziario. Dedicherò dunque poco alla vicenda diche, per come la vedo io, è stato assolto per le medesime ragioni politiche per cui era stato ...

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - ale_dibattista : A questo punto basta ipocrisie: Dell'Utri senatore a vita e Berlusconi Presidente della Repubblica. Così anche gli… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - Lisaonthesofa : RT @ilruttosovrano: 'Dell'Utri per diciotto anni, dal 1974 al 1992, è stato garante dell'accordo tra Cosa nostra e Berlusconi', candidato a… - ClaudioTonon : RT @La_manina__: Prima di farlo martire e intitolargli vie e piazze, vorrei sommessamente ricordare che Dell'Utri si è già beccato una cond… -