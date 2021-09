Dell’Utri assolto al processo Stato-mafia. Assolti anche i carabinieri (Di venerdì 24 settembre 2021) Cadono le accuse per gli ufficiali dei carabinieri Mori, Subranni e De Donno e anche per Marcello Dell’Utri. Quanto ai boss, prescrizione per Brusca, pena ridotta a Bagarella, condanna confermata per Cinà Leggi su corriere (Di venerdì 24 settembre 2021) Cadono le accuse per gli ufficiali deiMori, Subranni e De Donno eper Marcello. Quanto ai boss, prescrizione per Brusca, pena ridotta a Bagarella, condanna confermata per Cinà

gabrieligm : Dell’Utri assolto. I giudici verranno processati? - Lilluber : RT @martamacbeal: Ma Dell’Utri è stato assolto anche dalla condanna precedente ovvero 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa?… - AvantiLaura : RT @MarcoNoel19: Dell'Utri assolto. Non ha mai trattato con lo Stato. - Babsmant : RT @MarcoNoel19: Dell'Utri assolto. Non ha mai trattato con lo Stato. - nancysperandeo : RT @MarcoNoel19: Dell'Utri assolto. Non ha mai trattato con lo Stato. -