Deal | la principessa di Huawei patteggia con gli Usa

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Dipartimento di giustizia statunitense ha raggiunto un compromesso che permetterà a Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria didetenuta in Canada per conto degli Stati Uniti, di tornare a casa dopo quasi tre anni. L’accordo non riguarda l’azienda, che continuerà a combattere le accuse americane. Il Wall Street Journal, che ne dà notizia, riporta che Meng dovrà ammettere di aver commesso alcuni atti illeciti (cosa che finora si era rifiutata di fare). In cambio i pm faranno cadere le accuse di frode informatica e bancaria, consentendo alla dirigente di lasciare il Canada. Nota in Cina come la “di” e figlia del fondatore del colosso tecnologico Ren Zhengfei, Meng fu arrestata a dicembre 2018 all’aeroporto di Vancouver dietro richiesta degli Stati Uniti. La Cina reagì poco dopo arrestando due canadesi sul suo ...

